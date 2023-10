I ragazzi della Locanda brindano col vino cotto

‘Cotto, ben cotto, facciamo anche il vino cotto’. Domenica alla Locanda del terzo settore ‘Centimetro zero’, a Spinetoli, è andata in scena una delle più antiche ricette della tradizione contadina delle Marche: la produzione del vino cotto. Una domenica all’insegna del folklore, del profumo intenso e inebriante del vino cotto. Una ricetta antichissima e tramandata di generazione in generazione. Preparata in diverse varianti, ognuno con i sui segreti, alla Locanda quest’anno hanno aggiunto, per dare un sapore davvero straordinario, le mele cotogne. ll vino cotto è dolce e suadente, perfetto per accompagnare dolci e castagne, in passato, veniva adoperato pure come ‘rimedio della nonna’ contro la tosse e il raffreddore. Domenica con sapiente maestria sono state riprodotte tutte le fasi, sotto la vigile attenzione del famoso enologo Roberto Cipresso, che ha seguito tutta la preparazione, insieme a Rosella e Paolo.

La ‘ricetta’ della Locanda Centimetro zero è sempre la stessa: un vino speciale, con etichette uniche e irripetibili. Un guru del vino. Un progetto sociale. E un ‘gemellaggio’ che affonda le radici nel bisogno di bellezza e solidarietà. Sono questi gli ingredienti di ‘Vino cm0’ il nuovo progetto che la Locanda del Terzo Settore ‘Centimetro Zero’ di Spinetoli che ha avviato insieme a un testimonial d’eccezione: l’enologo internazionale Roberto Cipresso. "Roberto è un amico speciale" dichiara Roberta D’Emidio, responsabile del progetto sociale proposto nel 2007 dalla cooperativa Ucof e realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che prevede l’inserimento lavorativo dei diversamente abili". Il vino preparato alla Locanda Centimetro zero rappresenta un motivo di cultura, educazione e speranza. Simbolo di vita e di immortalità, di conoscenza e iniziazione, di sacrificio e di gioia, di energia e di meditazione, il vino è il sangue della vita e la passione.

"I ragazzi della Locanda Centimetro zero –commenta Emidio Mandozzi, ex dirigente scolastico e oggi responsabile organizzativo di questa realtà – hanno trascorso una domenica speciale, al termine della quale si sono concessi una squisita merenda". La Locanda del terzo settore Centimetro zero rappresenta un ristorante diverso. È un modello di locanda sociale in cui l’attività di ristorazione è il punto d’arrivo di un progetto molto più ampio che coinvolge la disabilità, l’autoproduzione e il recupero creativo: tutto ciò che mangerete da Centimetro Zero, proviene dall’orto o dalla rete di cooperative sociali e aziende locali; le sedie dove gli ospiti si accomodano o le lampade che illuminano la cena, sono state restaurate e dipinte a mano dallo staff, che comprende un gran numero di giovani con disabilità fisica e mentale. Questi ragazzi, infatti, sono il cuore pulsante della Locanda: coltivano i suoi prodotti, hanno arredato il ristorante, lavorano come personale di sala e si impegnano in tutte le attività che la Locanda promuove per rafforzare la produttività, la cultura, la formazione e lo scambio.

Maria Grazia Lappa