I ragazzi della scuola Leopardi allo spettacolo Onphalos

Le classi prime della secondaria di primo grado dell’Istituto ‘Giacomo Leopardi’ di Grottammare hanno partecipato all’incontro dell’associazione "Onphalos" sull’Autismo, che si è tenuta al Kursaal. "La nostra scuola è in prima linea per l’inclusione – ha affermato la vice preside Lugina Ceddia in rappresentanza della dirigente scolastica Luigina Silvestri - Noi prendiamo in carico i ragazzi con autismo veramente come una famiglia, hanno una ricchezza da dare e moltissimo da insegnare".

A spiegare l’autismo sono state due persone del territorio, Niccolò e Diletta, che hanno raccontato la propria esperienza con l’autismo. Presente lo Psicologo dell’Istituto, dottor Raniero Di Gregorio, che ha affermato: "In questa scuola c’è una grande disponibilità per quanto concerne la disabilità, non sempre scontata".

Tra i presenti per il Comune la consigliera Oriana Vitarelli, l’insegnante Martina Rasetti, referente del progetto sull’inclusione e il papà di una alunna autistica dell’Istituto Leopardi, che ha moderato l’incontro.

Diletta e Nicolò sono intervenuti in veste di relatori ed hanno raccontato la loro storia da giovani con problemi di autismo e poi hanno risposto alle molte domande poste dagli studenti che hanno manifestato grande interesse per l’argomento.