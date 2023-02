I ragazzi della XMano nel film ’State buoni se potete’

"State buoni se potete". Il film arriva in anteprima assoluta al Palariviera di San Benedetto, domenica 12 febbraio alle ore 15.30, ormai già vicino al sold-out con una platea da ben 1.000 posti. Si tratta di un lungometraggio nato da un bellissimo progetto dell’Associazione XMano ODV - Genitori uniti per la disabilità. Era un laboratorio teatrale che a causa delle restrizioni per la pandemia è stato trasformato in un lungometraggio, mantenendo sempre gli obiettivi prefissati, quello di dare a ben 12 ragazzi con abilità diverse dell’Associazione, la possibilità di calcare le scene e di recitare insieme a coetanei e ad attori professionisti. "State buoni se potete rappresenta un vero e proprio esempio di inclusione sociale grazie alla disponibilità di tantissime persone" dice Franco Di Pancrazio, direttore artistico del progetto. Il lavoro è stato realizzato in molte location tra cui la Fortezza di Acquaviva, il Castello di Grottammare, l’Abbazia dei SS. Ruffino e Vitale di Amandola, tutte perle del territorio piceno. L’associazione Lido degli Aranci di Grottammare, ha gestito tutta la parte della biglietteria.