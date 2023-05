I ragazzi dell’Isc Nord in missione a Granada Protagonisti nel podcast

Prima mobilità di gruppo per l’Istituto comprensivo Nord di San Benedetto, grazie al finanziamento della Commissione Europea per il programma Erasmus+ KA121. Dodici alunni della secondaria di primo grado Sacconi-Manzoni, accompagnati dai docenti Piermartiri e Granato Raggi, sono stati ospiti dell’istituto Ceip Fuentenueva di Granada per realizzare, insieme agli alunni spagnoli, un denso programma di attività didattiche. Gli alunni hanno collaborato, in particolare, alla realizzazione di un episodio del podcast a cui hanno lavorato quest’anno sotto la guida dei docenti di Scienze, Tecnologia, Arte e Inglese nell’ambito del progetto interdisciplinare E-Twinning ’Food for thought’. Il progetto affronta, con l’uso delle tecnologie nella didattica, la tematica del cibo.