I ragazzi di Casa Ama alla Cascata della Prata

Gita fuori porta per i ragazzi di Casa Ama che hanno visitato la Cascata della Prata. Nei giorni scorsi gli ospiti della cooperativa Ama Aquilone, guidati dall’escursionista Nazzareno Polini, hanno potuto osservare e ascoltare tutte le peculiarità presenti lungo l’itinerario come piante, erbe, fiori, tracce, versi e canti degli animali fino alle conformazioni delle montagne. "Si tratta della prima di una serie di uscite mensili – fanno sapere dalla cooperativa Ama Aquilone –, che permetteranno ai nostri ragazzi di vivere la fatica del cammino come premessa necessaria per conoscere alcuni tra i luoghi naturalistici più suggestivi del nostro territorio". Del resto la comunità terapeutica Casa Ama da anni si occupa di accogliere persone con dipendenza patologica da sostanze, proprio nelle colline Picene.