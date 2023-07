I ragazzi Giocamondo a Hiroshima

Per la prima volta in assoluto una delegazione di studenti guidata da un’organizzazione italiana, ovvero il tour operator ascolano Giocamondo Study, ha visitato il ‘Memoriale della pace di Hiroshima’, in Giappone. Un messaggio chiaro, forte e significativo, quello che si è voluto lanciare con l’iniziativa che ha il preciso obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla delicata tematica delle bombe atomiche e sul valore della pace nel mondo. Il gruppo, formato da circa 30 ragazzi, è stato guidato, insieme agli accompagnatori, dal direttore generale di Giocamondo Study, Stefano De Angelis.