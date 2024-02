"I ragazzi sempre più interessati all’economia"

Banca del Piceno è uno dei partner di questa edizione dei Campionati di Giornalismo: con il presidente, Alfio Bagalini, abbiamo fatto il punto su questo impegno e sulla situazione economica generale.

Presidente Bagalini, quali sono le iniziative che la vostra realtà porta avanti per le nuove generazioni?

"Sono molteplici. Ricordiamo le borse di studio che, da lustri, la Banca del Piceno ogni anno riconosce agli studenti, soci o figli di soci più meritevoli. Dal 2023 è stata ampliata la platea anche ai figli dei dipendenti. Al fine di favorire l’inserimento all’interno della compagine sociale abbiamo poi, da tempo, ridotto alla metà il numero di quote sociali da sottoscrivere per diventare soci, mentre per i giovani premiati è possibile diventare soci sottoscrivendo soltanto due quote sociali (50 euro). Ultimo in ordine di arrivo, è stato deliberato un nuovo regolamento a supporto degli orfani dei dipendenti, finalizzato a permettere loro di terminare gli studi (diploma e laurea), che rappresenta un caso unico all’interno del mondo delle Banche di credito cooperativo. Inoltre, a breve nascerà il Comitato dei giovani soci, che vedrà la luce con il prossimo rinnovo del Consiglio d’amministrazione, che avrà lo scopo di supportare il CdA nella definizione delle azioni per i giovani".

Come istituto di credito avete il polso dell’economia del territorio: come sta rispondendo il tessuto locale alle difficoltà?

"Momento delicato. Imprese, artigiani, famiglie si interrogano e le incertezze, dal Covid alla crisi dei mercati internazionali, da anni indeboliscono il sistema. Come banca cerchiamo di fare la nostra parte e abbiamo messo in cantiere delle iniziative di ascolto delle categorie produttive e delle famiglie e di supporto fra cui, da poche settimane, un plafond di 5 milioni a sostegno dell’agricoltura. La nostra natura di Banca locale ci agevola perché qui abbiamo la mente e il cuore della nostra azione, possiamo essere incisivi e immediati nelle risposte. Il tessuto locale è abituato a rimboccarsi le maniche, a fare sacrifici".

Giovani ed economia: la propensione al risparmio è ormai una cosa del passato oppure c’è la voglia di provare a mettere qualcosa da parte in vista del futuro?

"Giovani e giovanissimi si interessano sempre più di banca, credito cooperativo, risparmio. Lo vediamo dall’analisi del nostro centro studi. La Banca del Piceno ha un dialogo privilegiato con i giovani grazie alle tante iniziative loro dedicate. Li accompagniamo nel percorso di studi, siamo al loro fianco. Molto decidono, non a caso, di diventare soci".