I residenti del quartiere Gabbiano si riuniscono dopo tanti anni

Si è tenuta nei giorni scorsi una partecipatissima ‘Reunion li giovani de Gabbia’. Gabbiano è una contrada situata nel comune di Fermo; circondata dai comuni di Montegiorgio, Francavilla d’Ete, Mogliano e Massa Fermana. A distanza di decenni, quei ragazzi che un tempo si riunivano nei casolari per festeggiare in allegria, si sono ritrovati al ristorante ‘Oscar & Amorina’ per una rimpatriata a cui hanno partecipato oltre 30 residenti della contrada con i rispettivi congiunti, in totale 62 persone. I nomi: Edo, Emanuele e Sandra Achilli; Alderino Ferranti (fotografo); Anna, Antonietta e Tonino Berdini; padre Giorgio Berdini; Peppe, Andrea, Adriano e Patrizia Bracalente; Fernanda Cardinali; Bruno Cappannari; Pietro e Laura Cesetti; Claudio, Silvana, Giuliana e Nelida Dichiara; Renzo, Linda, Giuliana, Claudio, Amelia e Franco Fiorelli; Giovanni Jumma; Alma, Adelaide e Solidea Nardi; Raniera, Rubina e Marta Nicolini; Dino, Maria e Dalide Pagliuca; Savino, Rosina, Patrizia, Paola, Franco, Giuseppina, Vera, Nazzareno, Peppe, Mario e Elena Pasquali; Livio Rastelli; Fabrizio, Luciano e Sergio Sergolini; Renza, Peppe e Antonietta Tirabasso.

a. c.