I residenti scovano i furbetti dei rifiuti "Immagini alla polizia"

In via S. Carlo angolo via Valtesino, la strada d’accesso al Bocciodromo comunale di Grottammare, vi è una sorta di isola ecologica con bidoni per la raccolta dell’umido, della plastica, del vetro e della carta, unitamente a un cassonetto per gli sfalci d’erba. Nulla a che vedere con gli ingombranti che devono essere conferiti nella Ricicleria, oppure lasciati davanti casa, sulla strada, in attesa dell’arrivo del mezzo della Picenambiente, dopo la prenotazione telefonica. In questa zona, invece, accade spesso che la gente, sembra non trattarsi di residenti delle abitazioni vicine, va ad abbandonare materiali e suppellettili di varia natura. Ultimi arrivi, che hanno fatto infuriare i residenti, un materasso matrimoniale con reti. "Poiché serve la prenotazione per gli ingombrati – afferma un abitante del luogo – rischiamo di ritrovarci quel materiale per settimane. Sono fenomeni che accadono con una certa frequenza e, siccome siamo stufi di questi atteggiamenti incivili, abbiamo deciso di monitorare la zona con una micro camera privata ed abbiamo visto di chi si tratta. Porteremo le immagini, riservatamente, agli organi competenti che potranno decidere come impiegarle o di mettere una foto trappola ufficiale".