I rifiuti indifferenziati vanno ancora fuori bacino

Almeno fino a marzo, l’indifferenziato verrà conferito a Torre San Patrizio; dopodiché, almeno questa è la speranza, verrà riportato all’interno del bacino. È questa la proiezione attuale sul trasporto dei rifiuti con cui il comune di San Benedetto deve fare i conti: entro due, o al massimo tre mesi, il tonnellaggio che ci è consentito portare nel fermano si esaurirà, e a quel punto in sede Ata si dovrà decidere cosa fare per il resto del 2023. E visto che il costo attuale si attesta fra 170 e 180 euro a tonnellata, la necessità di conferire nuovamente i rifiuti nel bacino Piceno, che sia Relluce o Geta, si fa oramai impellente. Certo, tutto è ancora ampiamente subordinato al nuovo piano d’ambito, che ad oggi non è ancora stato approvato, ma l’aggravio del momento rischia di avere pesanti ricadute sulla Tari. Questa, peraltro, subirà degli aumenti anche a causa del necessario adeguamento agli indici Istat, ma quel che verrà fuori, in termini numerici, è ancora tutto da definire. In una recente conferenza stampa, l’assessore al bilancio Domenico Pellei ha inoltre spiegato che per quantificare tale aumento bisognerà attendere la redazione del piano economico finanziario – pef – della Picenambiente. In quella stessa sede, peraltro, Pellei ha comunque chiarito che l’amministrazione comunale ha intenzione di prevedere dei sostegni per il pagamento: aiuti da calcolare in funzione della fascia di reddito percepita dal nucleo familiare. Ovviamente tutto ciò non sarà sufficiente: per far sì che il comune rivierasco paghi di meno, dovrà chiaramente produrre una quantità considerevolmente inferiore di indifferenziato. Ed è proprio su questo tema, nei giorni scorsi, che si è soffermato il commissario del Pd circolo nord Elio Costantini, il quale ha evidenziato la necessità della politica di imporsi per trovare soluzioni adeguate e tempestive. Al democrat ha quindi deciso di rispondere direttamente il sindaco Spazzafumo: "Non risulta vero il dato della diminuzione della percentuale di differenziata nella città di San Benedetto – sostiene il primo cittadino –. Tale percentuale nell’anno 2021 è stata del 66%, e risulta essere in miglioramento nel 2022, anche se è tuttora in corso di valutazione. Il nostro obiettivo è quello di superare nei prossimi due anni il 70% di raccolta differenziata per poi arrivare all’obiettivo del 75%, molto ambizioso per una città di 50mila abitanti ad altissima vocazione turistica e commerciale". In materia di pianificazione d’ambito dei rifiuti, comunque, Spazzafumo ribadisce il proprio no al sito di Relluce, sostenendo in alternativa "la discarica Vasca Zero in Alto Bretta ridotta nella sua volumetria e così come proposta dai concessionari pubblici, cioè insieme dalla nostra società Picenambiente e dalla Ascoli Servizi Comunali del Comune di Ascoli".

Giuseppe Di Marco