I riformisti marciano uniti "Finalmente siamo insieme"

"Un cammino unitario atteso da anni". Le copiose precipitazioni di ieri non hanno ostacolato l’appuntamento con ‘Cosa succede in città’, momento di confronto fortemente voluto dal Cantiere Riformista per mettere insieme idee e progetti volti a migliorare la città. Dieci le forze di centro-sinistra che si sono volute ritrovare al chiostro di San Francesco per confrontarsi sulle priorità che riguardano le cento torri: Articolo Uno, Attivamente, Ascolto & Partecipazione, Dipende da Noi, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Prospettiva Ascoli, Riformisti e Civici per Ascoli, Territorio & Sviluppo. "Nonostante la pioggia e il maltempo sono intervenute tante persone – commenta Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd –. Questo è lo start di un percorso già iniziato da tempo con i tre dei candidati sindaci alle ultime elezioni cittadine che rispondono ai nomi di Tamburri, Frenquellucci e Nardini. Finalmente dopo tanti anni possiamo affrontare un cammino unitario che va al di fuori degli steccati dei partiti politici e che vuole aprirsi a tutta la città, dando voce a chiunque. La grande partecipazione riscontrata testimonia la voglia e la fermezza nel voler cercare di dare una svolta alla nostra città. Questa è la chiara testimonianza di un senso di responsabilità che deve unire tutte le componenti di centro-sinistra. Che tutto questo ora si possa trasformare in un vero percorso operativo". Tanti i temi caldi. Dalla viabilità al delicatissimo discorso scuole, passando per curva sud, sanità, spopolamento. Ad alternarsi sul palco esponenti politici, professionisti, operatori e addetti ai lavori. "Questa città ha bisogno di un nuovo progetto – sostiene Giuseppe Silvestri, coordinatore di Cantiere Riformista –, dopo vari incontri abbiamo messo insieme l’adesione di queste dieci liste. Il cantiere è un incubatore di idee in grado di abbracciare tutti i cittadini ascolani che non si sentono politicamente rappresentati". A commentare le risorse ottenute dal Pnrr e di come l’Arengo le sta utilizzando invece è stato Massimo Tamburri (M5S): "Stiamo seguendo questa questione da un po’ e quello che ci preoccupa è aver verificato la cialtronaggine di questa amministrazione. Parliamo di una possibilità di spesa pubblica che in Italia non si vedeva da quasi trent’anni. Il comune di Ascoli ha preso fondi per oltre 200 milioni, ma queste risorse hanno alcune particolarità: vanno spese in un certo modo entro un certo tempo, ovvero entro marzo 2026. Se no bisognerà restituire i soldi che il comune a quel punto avrebbe già speso. Un danno incredibile per il bilancio". Uno dei discorsi oggetto di interrogazioni recenti in sede di consiglio comunale.

Massimiliano Mariotti