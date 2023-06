I rioni già addobbati a festa Palio del Mare, ecco il programma

Il Palio del Mare è sempre più vicino, i rioni sono già addobbati a festa, con nastri e bandiere dei rispettivi colori che stanno riempendo le vie e i balconi. Gli atleti si stanno preparando per la tanto attesa staffetta, con 10 frazionisti divisi in fasce d’età dai bambini di 6-10 anni agli over 40, mentre tutti i gruppi di ballo stanno perfezionando le coreografie. La benedizione, mercoledì alla Chiesa Sacro Cuore di Gesù alle 21.30: i 5 caporioni, dopo essere entrati in Chiesa insieme alle loro squadre, ai rappresentanti dell’atletica e alle autorità, pronunceranno il giuramento. Al corteo tamburini della delegazione del Marchesato di Santa Caterina. Il parroco Don Tarcisio Chiurchiù benedirà lo stendardo. Sabato 1 luglio la sfilata partirà come sempre da piazza Cervi intorno alle 21, per poi proseguire in via Marina, via Palermo e, da via Curtatone entrare sul lungomare sud di Porto Sant’Elpidio, cuore della Faleriense, fino all’anello di gara di fronte al villaggio turistico "Le Mimose". I carri e tutti i figuranti lasceranno spazio agli atleti per la staffetta. Molte le persone che concorrono alla buona riuscita di questa articolata manifestazione. Di seguito alcuni nomi dei collaboratori dei singoli rioni, che da settimane sono in moto per curare ogni aspetto, dai balli alla corsa, dal carro agli addobbi. Per le Balene di Matteo Simoni, coordinamento a cura di Serena Camela e Stefano Simoni, le coreografie sono a cura di Giorgia Perugini e Federico Agostini, mentre l’allenatore per la staffetta è Marco Catini spalleggiato da Giancarlo Simoni. Responsabile del carro Renato Alesiani; Cavallucci Marini che vedono Sonia Bordenga come caporione, Tania Paoletti alle coreografie, Tiziana Recanati alla scenografia del carro e Pamela Sgariglia è l’allenatrice della squadra; Orietta Cicchinè dei Delfini ha dalla sua parte Irina Kozlova e Cristiana Renzi per le coreografie, mentre gli allenatori sono Danilo Splendiani e Luigi Di Lello, mentre Simone Citurini ed Ezio Gasparroni per il carro; Le Sirene, capitanate da Fabio Alcida, hanno come punto di riferimento per coreografia e scenografia Catia Massetti, mentre per la staffetta gli atleti sono allenati da Alessio Putzu. Coordinamento del carro affidato a uigi Ramini e Federico Cipolletta; Michela Incipini ed i suoi Squali vedono come allenatore Manolo Sisti, coreografi Marika Silla e Simone Vennitti, mentre il responsabile del carro è Daniele Curi. Molti altri meriterebbero menzione e tutti vi aspettano al Palio.

Nadir Tomassetti