I risconoscimenti ai giovani atleti della Delphinia Team

Piccoli campioni crescono in terra di Grottammare. Il sindaco Alessandro Rocchi, giovedì mattina, ha ricevuto in Comune quattro nuotatori dell’Asd Delphinia Team Piceno, rientrati con ottimi risultati dai Campionati italiani giovanili di Riccione. Tra loro il giovanissimo grottammarese Leonardo Natalini (classe 2011), che ha arricchito il suo debutto nazionale disputando ben cinque gare e ottenendo l’ammirazione della FIN, che sabato scorso gli ha riconosciuto il primato nel nuoto di fondo per la categoria 2011 (con il tempo di 34.28.97 nei 3.000 metri) e il 7° posto assoluto nella categoria 2010/2011.

"La Delphinia Team Piceno è un punto di riferimento per lo sport acquatico nella nostra comunità e un’eccellenza nel panorama sportivo regionale. Voi ragazzi siete un orgoglio per la nostra città", hanno affermato il sindaco Rocchi e il consigliere delegato allo sport Giannetti rivolgendosi a Sofia Traini (Juniores 2010), Matilde Ricci (Juniores 2009), Davide Iachini (Juniores 2007) e Leonardo Natalini (Ragazzi 2011). L’incontro è terminato con la consegna di pergamene ricordo e l’augurio di nuovi traguardi. Soddisfazione è stata espressa dall’allenatore capo Attilio Garbati.