I ritrovamenti dell’antica città romana verranno svelati oggi

L’ultimo importante ritrovamento dell’antica città romana di Cupra è la soglia del vestibolo di accesso alla piazza forense. Oggi pomeriggio alle 17.30, nel parco archeologico, si terrà un incontro rivolto alla cittadinanza con gli archeologi dell’Università di Napoli ’L’Orientale’, che illustreranno i risultati delle ricerche della III campagna di scavo condotta a settembre, in regime di concessione ministeriale nel 2022. "Sono scoperte eccezionali che raccontano la storia della nostra città e che vogliamo condividere con tutti i cuprensi – dichiarano il sindaco di Alessio Piersimoni e l’assessore Daniela Luciani –. I ritrovamenti archeologici rappresentano un’importante risorsa per il nostro territorio dal punto di vista storico e turistico. Per questo, fin da quando questa amministrazione si è insediata, abbiamo cercato di valorizzare il parco e di renderlo maggiormente fruibile con visite guidate ed eventi dedicati". Ora gli incontri per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico proseguono con le iniziative dall’Archeoclub in occasione delle ’Giornate Europee del Patrimonio’, sabato nella Sala Consiliare (ore 17.30), domenica nel Museo Archeologico del Territorio a Marano (ore 16).