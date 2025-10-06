"I rossoblù hanno meritato, noi timidi"

"Noi crediamo in Pazienza, il mister è confermato". Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres, fuga via ogni dubbio. "Siamo profondamente delusi dall’andamento della squadra e dai risultati che sono molto lontani da quelli che avevamo preventivato. Ancora non abbiamo parlato con il mister, se ha sentito qualcosa rompersi. Ma credo che non pensi questo. Noi crediamo nel suo lavoro e in quello che può fare. Ci scusiamo con i nostri tifosi per quanto fatto finora. Ci sono pochi punti in classifica, questo è un valore oggettivo. Ho visto tutta la settimana di allenamento dei ragazzi, partire con questo gol dopo pochissimi secondi non è il massimo. C’è stata una timida reazione, ci si aspetta di più dalla Torres. La Sambenedettese ha meritato la vittoria. La squadra ha sicuramente delle potenzialità ed è una squadra forte che ancora non sa quanto può dare. Questa consapevolezza si acquisisce sì con il lavoro, ma ancora di più con i risultati. Ora non è il momento di nascondersi dietro a degli alibi, serve dare qualcosa in più e non mollare."