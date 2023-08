I sassi soffocano la spiaggia, si ripresenta il tema delle piene

Il torrente Tesino, con le piogge dei giorni scorsi, ha portato a riva la solita consistente quantità di legnami e detriti, che hanno ricoperto la spiaggia nella zona sud, dove insiste anche la spiaggia dei cani, peggiorando lo stato in cui versa.

L’aspetto più rilevante, cui l’amministrazione comunale dovrebbe applicarsi da subito, è trovare una soluzione urgente alle migliaia di tonnellate di sassi accatastate sulla sponda sud del Tesino, trascinati dal corso d’acqua, i quali, se non vi fosse l’interessamento di operatori turistici privati, impegnati ogni anno a limitare i danni, avrebbero già cancellato le due importanti concessioni prima del braccio perpendicolare che insiste a ridosso dell’Aquarius.

Molti anni fa la Regione Marche, per opera dell’allora ingegner Marzialetti, iniziò la realizzazione di un pennello che costeggia la sponda sud del Tesino, poi sospeso. Per risolvere il problema dei sassi che soffocano le attività balneari vicine, c’è chi ritiene di proporre ai competenti Uffici della Regione Marche il prolungamento di quel pennello di circa 150 metri verso il largo, fino a raggiungere la scogliera esistente, creando una sorta di vasca di contenimento.

In questo modo, secondo gli esperti della materia, i sassi che arrivano dal corso d’acqua in occasione delle piene sarebbero indirizzati verso il largo e non potrebbero tornare indietro, poiché troverebbero la scogliera parallela alla spiaggia.

Senza questo lavoro, divenuto ormai urgentissimo, il comune di Grottammare non avrà più spazio per stoccare le enormi quantità di sassi che al momento hanno formato un piano a livello di strada, e che sta inglobando anche lo spazio destinato alla ’dog Beach’, già prevista nel piano di spiaggia, e per la quale l’allora sindaco Luigi Merli fu premiato dall’ex-ministro per l’Ambiente Michela Vittoria Brambilla.

Marcello Iezzi