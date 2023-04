I segreti del brodetto, non solo pesce "Ecco l’importanza degli ortaggi"

Sua maestà il brodetto, o meglio ‘lu vredette’ sambenedettese, torna protagonista di una nuova iniziativa a cura del Circolo dei Sambenedettesi. Domani alle 17 nella sala convegni dell’Hotel Calabresi la storica associazione organizza una conferenza dedicata a quello che è unanimemente considerato il piatto per eccellenza della cultura gastronomica rivierasca. "Finalmente ci occupiamo del nostro piatto principe – commenta il presidentissimo Gino Troli - in cui la natura marina, la storia della pesca e della gastronomia locale si incontrano e si sposano con la tradizione contadina attraverso l’uso di ortaggi come i pomodori verdi e i peperoni della nostra collina. Un piatto identitario che da solo rappresenta la nostra civiltà marinara: brodetto infatti fa rima con San Benedetto, anche se in questi anni in molti hanno cercato di usurpare il primato del nostro piatto nelle Marche e in Italia". Questo sarebbe avvenuto, spiega Troli, anche per il ritardo con cui la promozione cittadina del brodetto sambenedettese è avvenuta. Per il circolo è arrivata l’ora di recuperare il tempo perduto e l’impegno di alcuni ristoratori, degli organizzatori di eventi (ad agosto si svolgerà la manifestazione Benedetto Brodetto che avrà il piatto al centro e a cui il Circolo darà un contributo culturale) e dell’amministrazione su questo fronte lascia ben sperare sulla definitiva valorizzazione del nostro brodetto.

La conversazione, condotta dal direttore de ‘Lu Campanò’ Patrizio Patrizi, vedrà alternarsi varie voci e diversi profili professionali: la biologa Olga Annibale, la nutrizionista Maria Lucia Gaetani, l’organizzatore di eventi gastronomici Stefano Greco, gli storici Giuseppe Merlini e Gino Troli, la presidente emerita del Circolo dei Sambenedettesi Benedetta Trevisani. Sono invitati tutti i cittadini, i ristoratori, gli operatori turistici, i rappresentanti di tutti gli enti e dell’amministrazione comunale. "Questa – suggella Troli – è un’occasione unica di confronto e di approfondimento su lu vredette che il Circolo offre ai sambenedettesi".