I Sibillini e la resilienza. Mela rosa, raccolto record

I cambiamenti climatici hanno modificato la produzione agricola in provincia di Ascoli. Molte colture hanno subito pesanti flessioni, ma non per tutti i prodotti è stato così. Ad esempio la mela rosa ha avuto un incremento della produzione del 50%. La loro coltivazione era stata quasi completamente abbandonata ed era sopravvissuto solo qualche vecchissimo albero sparso, ma da qualche anno sono tornate in coltura, grazie al lavoro della Comunità Montana dei Sibillini e dell’associazione dei Produttori Rosa, che ha reintrodotto sul territorio e diffuso gli ecotipi conservati. Ne abbiamo parlato con Maurizio Curi dell’azienda agricola La Golosa: "Gli agricoltori sono testardi e ce la mettono sempre tutta. Quest’anno siamo stati in grado di individuare come reagire alle conseguenze negative del riscaldamento globale".

Curi, risultati da record?

"Quest’anno la produzione della mela rosa è cresciuta del 50% grazie alla perfetta gestione delle piante e alla professionalità degli agricoltori".

Qual è la resa per ettaro?

"La resa per ettaro è stata di 250 quintali. Lo scorso anno si è attestata sui 200 quintali".

Qual è il mercato della mela rosa?

"La vendiamo a supermercati e ipermercati e ovviamente riforniamo anche i piccoli negozianti. Ma proprio con riferimento alle vendite voglio sfatare una falsa credenza. Non è vero che la mela rosa anche se viene prodotta tra le province di Ascoli e di Fermo è conosciuta solo nel nostro territorio. La dimostrazione viene dalle vendite online. Grazie al commercio elettronico, infatti, noi soddisfiamo le richieste di ordini di mela rosa che ci arrivano ad esempio da Milano, Torino, Foggia e Lucca. Ciò dimostra che ormai la mela rosa è conosciuta e apprezzata in Italia".

Che prodotti ne derivano?

"Noi produciamo le confetture e i succhi di frutta e stiamo portando avanti un progetto per produrre il sidro e l’aceto".

La mela rosa quindi offre interessanti opportunità per il territorio?

"Sì e noto che sempre più giovani stanno tornando a coltivare la mela rosa. In Valdaso ce ne sono ormai tanti attratti da questa produzione. È una coltivazione che ci identifica e ci caratterizza e costituisce un importante tratto distintivo che si traduce in un importante fattore competitivo per conquistare sempre nuovi spazi sui mercati".

Vittorio Bellagamba