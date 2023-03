I simboli del borgo per "Tipicità"

Offida metterà in mostra le sue bellezze e tradizioni nel padiglione Expecience della 31esima edizione di Tipicità Festival, nel weekend a Fermo. Grazie al contributo dell’associazione nazionale de i Borghi più belli d’Italia la Città del sorriso insieme ad altri comuni marchigiani sarà protagonista con un variegato programma di esposizioni artigianali, gastronomia e degustazioni. "Nei tre giorni del Festival - spiega l’assessore Capriotti - racconteremo Offida esaltando il merletto a tombolo, il funghetto, il chichiripieno, il vino". Offida sarà presente anche con il progetto ‘Beauty in the beauty - Mais ottofile, tombolo e artigianato creativo’.