I sindacati: "Ai lavoratori migliaia di euro di arretrati"

La Direzione dell’Ast di Ascoli ha fatto sapere in una nota che l’incontro con la rappresentanza sindacale non era andato a buon fine, per via della mancanza del numero legale minimo di questi ultimi. E così, la risposta da parte del gruppo sindacale, non tarda ad arrivare. "Più che utilizzare il proprio tempo per stigmatizzare pubblicamente la mancanza del numero legale della compagine sindacale all’odierna riunione – scrivono Fp Cgil, Cisl Fp, Nursing Up, Fials e Ugl Salute –, la direzione dell’Ast farebbe meglio a pensare a come: liquidare le 500mila ore di plus attività imposte al personale dipendente, corrispondenti a circa 7milioni e 500mila euro. O liquidare i tempi di vestizione, a decorrere dal 21 maggio 2018 per circa 7milioni e 2mila euro, o far fruire o liquidare le 50mila giornate di ferie maturate corrispondenti a circa 4 milioni di euro, o ancora liquidare le progressioni economiche orizzontali 2022 e 2023 e la produttività 2023. Farebbe meglio a pensare a come istituire il servizio mensa secondo quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, implementare l’attuale dotazione organica del personale, in particolare per il periodo estivo, al fine di non creare gravissime disfunzioni nel nostro servizio sanitario pubblico, già fortemente compromesso, nonché consentire la regolare fruizione delle ferie ai dipendenti, quotidianamente vessati, costretti ad effettuare turni irregolari, spesso privati dei riposi biologici con conseguente compromissione della condizione ambientale ed innalzamento del rischio clinico". E la lettera del gruppo sindacale continua: "È inaccettabile che, contrariamente a quanto sancito dalle vigenti disposizioni contrattuali, sia stato in alcuni casi programmato il turno di ferie dal 22 settembre al 6 ottobre, che le ferie vengano indicate nel quadro con ‘F’ maiuscole e minuscole per indicare quali siano realmente esigibili e quali celino una reperibilità, oppure che in alcuni reparti il turno di giugno sia stato emesso solo per la prima settimana perché non si ha il personale per completarlo!" E concludono: "Su queste più rilevanti problematiche dovrebbe essere concentrata l’attenzione della Direzione anziché emettere continui comunicati finalizzati a rappresentare una immagine di sé ed una sanità pubblica efficiente a cui oramai più nessuno crede".

