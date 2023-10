I sindacati all’attacco della Start: "Meno corse, servizio peggiorato"

Duro attacco delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Usb nei confronti dell’azienda di trasporto pubblico Start Spa. Molte le criticità denunciate dalle tre sigle: "Dal peggioramento della qualità del servizio a un sito internet scarsamente fruibile fino alla soppressione di linee per Roma". "Da diverso tempo – dicono Valori, Sosi e Bracciani -, le sigle sindacali che operano in quest’azienda assistono a scelte amministrative e dirigenziali incomprensibili che hanno segnato un declino inesorabile. Rileviamo la disattenzione dell’azienda verso l’utenza e il peggioramento della qualità dei servizi: dalla multicolore flotta dei mezzi che rende sempre più incomprensibile la tipologia di servizio erogato da quel bus, alla irraggiungibilità del numero verde, strumento essenziale per fornire informazione, fino al sito internet, datato e scarsamente fruibile. A questa errata gestione – continuano - si aggiunge anche il destino delle agenzie Start di Ascoli e San Benedetto, utili per l’acquisto dei ticket, degli abbonamenti, per le informazioni su percorsi e orari. La prima è stata soppressa e la seconda sembra destinata alla stessa sorte. L’insufficienza delle rivendite presenti sul territorio, costringe gli utenti ad acquistare il biglietto sul bus a prezzo maggiorato, o a dotarsi di strumenti tecnologici che non tutti sono in grado di usare, in particolare gli anziani. La soppressione delle linee ministeriali per Roma e aeroporti, ha portato a una notevole riduzione di liquidità, di lavoro e ha privato il territorio di un servizio utile che aveva avuto importanti risultati commerciali. L’azienda si è dimostrata incapace di affrontare le mutate prospettive di mercato e anche le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio aziendale non sono state destinate a iniziative di sviluppo. Anche il tema della sicurezza è stato trascurato, nonostante le segnalazioni inerenti le pericolose uscite dai depositi con immissione su strade ad alta densità di traffico, e ancora si è sprovvisti di un qualsiasi impianto che regoli i flussi di traffico potenzialmente in conflitto. E’ mancato il dialogo con gli enti per aggiornare i servizi alla nuove condizioni di viabilità dei centri cittadini, riducendo il rapporto a una programmazione sempre più allargata dei servizi gratuiti di navetta che hanno prodotto il solo effetto di disabituare l’utenza a pagare il costo del servizio". "Auspichiamo – concludono i tre rappresentanti sindacali - che la Start possa al più presto giustificare decisioni, a nostro modo di vedere, non idonee in un’azienda di tali proporzioni. Abbiamo informato della situazione gli enti proprietari chiedendo un intervento, rendendoci disponibili a un confronto".

l. c.