I sindacati della sanità: "Restiamo in attesa di esiti concreti"

A 48 ore dalla manifestazione dei vincitori dei concorsi interni per l’assegnazione degli incarichi di funzione nell’Ast di Ascoli, con presidio davanti alla sede della Regione Marche, le organizzazioni sindacali tracciano un bilancio della giornata di protesta. "I numerosissimi partecipanti all’iniziativa – dicono i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute – hanno chiesto a gran voce al presidente Acquaroli e all’assessore Saltamartini l’assegnazione degli incarichi al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi sanitari pubblici nel Piceno. Incarichi che la commissaria Vania Carignani vorrebbe invece annullare per un unilaterale presunto difetto di procedura". "L’assessore ha confermato che la giunta provvederà a riprendere il percorso virtuoso di riallineamento dei fondi contrattuali attribuendo, in tempi molto ravvicinati, all’Ast di Ascoli un secondo ulteriore incremento di risorse, oltre a quello già effettuato pari a 266.000 euro. Poi l’assessore ha dichiarato di non essere venuto a conoscenza di presupposti che indurrebbero a ritenere illegittima la procedura di assegnazione degli incarichi di funzione quali incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, e ha ribadito che tale iniziativa può essere attuata solo qualora sussistano quei presupposti. Saltamartini – concludono – ha inoltre assicurato che i direttori generali delle Ast verranno nominati quanto prima, pur prevedendo qualche piccolo ritardo a causa del perfezionamento della commissione esaminatrice. Pur apprezzando il contenuto dell’incontro, restiamo in attesa di esiti concreti".