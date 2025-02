I sindacati trattano con la Pfizer

Assemblee sindacali allo stabilimento Pfizer di Ascoli per presentare alle lavoratrici e ai lavoratori l’intesa raggiunta sulla procedura di mobilità accolto positivamente da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Ugl Chimici e Fialc Cisal. Uno degli elementi chiave dell’intesa riguarda la riduzione del numero di lavoratori in esubero, che inizialmente doveva coinvolgere 82 dipendenti ma è stato ridotto a 72. Tale riduzione rappresenta un importante risultato, volto a limitare l’impatto sociale della procedura in un territorio già segnato da difficoltà economiche e da altre crisi industriali. Dal punto di vista sindacale, il criterio adottato per le uscite privilegia la volontarietà, basandosi sul principio della non opposizione al licenziamento. Inoltre, le organizzazioni sindacali hanno ottenuto incentivi economici straordinari.