I sindaci del territorio in sella "Ora il ponte sul Menocchia"

L’ampliamento delle piste ciclabili viene seguito con molta attenzione anche dal sindaco di Cupra Alessio Piersimoni che di recente si è recato in Regione proprio per verificare la situazione riguardante il prolungamento della pista ciclabile, che adesso si interrompe sull’argine sud del torrente Menocchia, verso nord. "Bisogna realizzare il ponte sul Menocchia per arrivare a Marina di Massignano dove manca un pezzo per potersi collegare al tratto esistente a Marina di Campofilone che poi arriva a Marina di Altidona. I fondi ministeriali la Regione li ha, manca il progetto esecutivo, cosa che ho sollecitato poiché ritengo che si tratti di un’opera strategica. Quindi ben venga l’iniziativa della Fiab perché accende i riflettori su una questione di grande interesse – la conclusione di Piersimoni –. Noi come Comune gli stiamo addosso".

"Pagine bellissime sulla bicicletta le ha scritte il grande antropologo Mark Augè e tutte le iniziative della Fiab sono indispensabili per realizzare quello che lui sostiene, ovvero che la bicicletta non è soltanto un mezzo per spostarsi ma è un vero e proprio strumento di trasformazione della realtà, perché obbliga le città a ripensarsi completamente, a cambiare le loro pianificazioni urbane, a spostare il centro della loro attenzione – afferma il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini – La bicicletta non serve soltanto a inquinare meno ma permette di incontrarsi, è uno strumento di uguaglianza e di democrazia, favorisce l’attenzione verso gli altri e uno sviluppo più consapevole delle persone. A Grottammare abbiamo iniziato 30 anni fa ad investire su una mobilità più sostenibile. Anno dopo anno abbiamo aggiunto un pezzo alla rete della mobilità ciclabile cittadina. Ovviamente è una questione delicata, poiché non bastano interventi strutturali, occorre, infatti, un cambiamento culturale dell’intera cittadinanza che questi interventi possono stimolare. Spetterà però alle persone credere in un altro modo possibile di spostarsi nelle loro città in armonia con gli altri e con l’ambiente che ci circonda".

ma. ie.