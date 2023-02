I sindaci disertano l’assemblea

Con una presenza di rappresentanti dei Comuni del Piceno non sufficiente per il raggiungimento del numero legale, l’assemblea dei sindaci convocata ieri dal presidente della Provincia, Sergio Loggi, ha potuto svolgere la sola funzione consultiva, e non deliberativa. Tredici i primi cittadini presenti nella sala del consiglio provinciale a palazzo San Filippo, tra cui i due vice sindaco di Ascoli e di San Benedetto, oltre alle organizzazioni sindacali. Amara la constatazione di Loggi che ha sottolineato come anche a questa terza chiamata dei sindaci, per mezzo dell’assemblea, in pochi hanno risposto presente. "Abbiamo perso una terza occasione – dice il presidente della Provincia – per parlare di sanità. Non essendoci il numero legale non possiamo deliberare quello che viene detto in assemblea. Avrei voluto produrre un documento da sottoporre alla Regione, i cui rappresentanti, tra l’altro, oggi non sono presenti. Il confronto permette di crescere e di arrivare all’obiettivo, il non presentarsi è una sconfitta per la politica. Quest’ultima, infatti, si deve assumere le proprie responsabilità. E’ vero che la Provincia non si occupa di sanità, tuttavia ritengo utile promuovere sul tema occasioni di confronto istituzionale. La sanità costituisce una priorità assoluta e il Piceno si trova in una situazione di estrema sofferenza, il grido d’allarme arriva in primis dagli operatori. Servono proposte immediate in termini di risorse, progettualità e indirizzi operativi. I nostri cittadini hanno bisogno di risposte concrete anche da parte di noi sindaci".

Loggi evidenzia anche l’assenza, da diversi anni, di un presidente della conferenza dei sindaci, ovvero l’organismo rappresentativo delle autonomie locali con funzioni di indirizzo e controllo sull’attività socio-sanitaria. "Nel Piceno da tanti anni non avviene – dice – l’elezione del presidente della conferenza dei sindaci. Questo sarebbe fondamentale per avere un peso politico e territoriale. Chiedo ai Comuni di Ascoli e San Benedetto di arrivare a un accordo per la nomina".

Ha posto invece l’accento sul taglio delle risorse al Piano del fabbisogno per il personale dell’Ast Ascoli, Viola Rossi della Cgil: "Come ultimo atto l’Asur ha emanato il Piano triennale del fabbisogno del personale. Tutte le Ast hanno ottenuto risorse aggiuntive, tranne quella di Ascoli che ha subito un taglio di 1.840.000 euro. C’è una macroscopica discriminazione per volontà della Regione. Ciò comporterà minori stanziamenti per le assunzioni e che alla prossima scadenza di contratti a tempo determinato, più di 200 tra marzo e aprile, tutti questi operatori andranno a casa con conseguenze quali l’accorpamento dei servizi e lo smantellamento delle unità operative".

Lorenza Cappelli