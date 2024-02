I sindaci ora sorridono: "Aspettavamo con ansia"

Un sospiro di sollievo. E’ quello che hanno tirato i sindaci dei Comuni terremotati del Piceno alla notizia relativa alla stabilizzazione del personale precario all’interno degli Usr, ovvero gli uffici per la ricostruzione. "Aspettavamo con ansia questo documento per dare stabilità e continuità ai nostri dipendenti, alla luce dell’enorme mole di lavoro che hanno gli uffici comunali – spiega, ad esempio, il sindaco di Acquasanta Sante Stangoni, che però ora si aspetta anche qualcosa in più per ripopolare i borghi –. Il commissario è stato di parola e lo ringraziamo. Ora c’è bisogno di una legge per la montagna che favorisca il ripopolamento dei nostri territori attraverso vantaggi economici per chi ci abita e per chi sceglie di tornarci a vivere. Altro aspetto importante sarebbe avere a disposizione l’intero importo delle opere pubbliche in cassa una volta iniziati i lavori, per non avere tempi morti nella rendicontazione e pagare subito le ditte negli stati d’avanzamento che, altrimenti, fanno perdere mesi. In altre parole – conclude Stangoni –, si dovrebbe prevedere un’unica rendicontazione a fine lavori delle spese sostenute, così come da finanziamento ricevuto".

"La stabilizzazione dei dipendenti precari è assolutamente fondamentale – prosegue il primo cittadino di Arquata, Michele Franchi –. Nel corso degli anni abbiamo già perso parecchio personale, a causa del turnover, perché alcuni lavoratori se ne sono andati. Ringrazio il commissario Castelli per aver previsto ulteriori risorse e ora siamo convinti che la ricostruzione possa finalmente beneficiare di una velocizzazione delle pratiche. Questo è stato il primo passo. C’è bisogno, sui territori, di tante figure professionali per portare avanti tutte le richieste e fare in modo che le stesse possano essere evase il prima possibile".

Soddisfatto anche il sindaco di Montegallo, Sante Capanna, che annuncia anche dei nuovi concorsi. "Vorremmo assumere altri dieci tecnici – conferma il primo cittadino del borgo piceno che sta ancora pagando a caro prezzo, così come gli altri, le conseguenze del sisma –. A breve ci saranno le prove concorsuali anche perché sono state già nominate le commissioni. La notizia sulla stabilizzazione del personale che abbiamo già in Comune è sicuramente positiva, perché questo ci consente di portare avanti i vari progetti e di non perdere tempo prezioso".

Matteo Porfiri