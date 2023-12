’I Soci’ protagonisti al Premio De André

A cinque mesi dalla pubblicazione di ‘Prova a Togliere’, il loro primo album, la band de ‘ISoci’ continua a raccogliere consensi e togliersi soddisfazioni. Dopo un’estate densa di impegni che li ha visti arrivare a calcare il palco di Firenze Rocks, il gruppo marchigiano è stato selezionato per le semifinali del ‘Premio De André’, che si sono svolte in questi giorni a Roma. Grazie al loro sound coinvolgente, sono riusciti a conquistare la giuria che ha inserito ‘ISoci’ nella ristretta rosa dei 25 progetti selezionati fra gli oltre mille che hanno partecipato a questa ventiduesima edizione del prestigioso premio, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus ed organizzato da iCompany, che ha come scopo quello di promuovere l’originalità, dando spazio a nuove forme di cantautorato moderno lontano dalle mode del momento. Un altro grande traguardo per la band che è già al lavoro sul secondo album.