I Suoni dell'Anima", Al via la 4° edizione del Festival di Ascoli"

Al via oggi la quarta edizione de ‘I suoni dell’anima’, il festival organizzato dall’associazione ‘Asculux il risveglio’. L’appuntamento è ai giardini del palazzo dell’Arengo, alle 21, con Virginio De Maio in ‘Filmatrix, la musica del cuore’. Il programma del festival proseguirà il 10 luglio con la Compagnia Arte y Pasiòn flamenca in ‘El corazon andaluz’, il 17 luglio con Luca Loreti in ‘Gong e suoni, corpo e anima’, il 20 luglio con Elisabetta Gatto in ‘Le ciotole che cantano’, il 24 luglio con il Teatro delle foglie in ‘La leggenda divina di Chiara e Francesco’, il 7 agosto con Natalia Ciarrocchi in ‘Corde d’Irlanda’ e il 25 agosto con Thea Crudi in ‘Mantra, chakra ed energia vitale’. Ingresso gratuito. Info: 3716352639.