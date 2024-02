I trattori vogliono entrare in città: "Aspettiamo le autorizzazioni"

Gli agricoltori non mollano. La protesta non si ferma e si muove a passo di trattori e toccherà nuove tappe in attesa di tornare di nuovo a Roma. Gli agricoltori marchigiani hanno organizzato comitati spontanei in tutte le province e quelli ascolani stanno organizzando una nuova manifestazione, che si svolgerà all’interno della città di Ascoli. "Siamo in attesa – dichiarano – delle autorizzazioni, auspichiamo che nei primi di marzo ci siano, per organizzare una nuova manifestazione con i trattori all’interno della città". La protesta continua nonostante il via libera sul taglio dell’Irpef agricola per due anni. "Non vogliamo la nostra fine". E’ il grido di allarme. La rabbia, il dolore, la preoccupazione e il senso di attaccamento alla propria terra rappresentano la spinta in questa ‘battaglia’. "Vogliamo garantire al nostro mercato prodotti di qualità. Questo è il nostro appello, se ci fermiamo noi si bloccano tutti: meccanici, commercianti, trasportatori, sementiere, panificio, mercati, macellerie e produttori di concimi. Chi coltiva la terra coltiva la vita, siamo piccole aziende, che seminano e allevano rispettando l’ambiente e gli animali, con grandi sforzi portiamo avanti da anni queste attività, garantendo sulle tavole dei nostri concittadini prodotti di qualità, salubri e soprattutto custodendo il territorio. Tutto questo richiede tante rinunce e grandi sacrifici". Già provati dai rincari del costo della vita, gli agricoltori stanno protestando contro misure pensate per rendere maggiormente sostenibile il settore agroalimentare, ad esempio imponendo la sospensione delle attività per permettere al terreno di riposare. Sotto accusa c’è la Pac e di conseguenza le misure dell’Ue. "Puntiamo l’indice – proseguono – soprattutto sui ritardi nel pagamento dei sussidi Ue e sulla concorrenza delle importazioni più economiche, qui arriva un grano dal Canada che noi non daremmo neanche ai nostri animali, invece ci confezionano biscotti, merendine e paste".

Maria Grazia Lappa