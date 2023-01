I trentenni Matteo e Luca diventeranno sacerdoti

La data da segnare in rosso, sul calendario, è quella del 30 aprile. Quel giorno, infatti, la diocesi di Ascoli si arricchirà di due nuovi sacerdoti. A dispetto del calo delle vocazioni che sta riguardando, invece, l’intero territorio nazionale. Sono infatti sempre di meno, in base ai dati forniti annualmente dall’ufficio per la pastorale delle vocazioni della Cei, i ragazzi che decidono di seguire il percorso sacerdotale.Situazione che però appare ribaltata nel nostro territorio.

Nel Piceno, infatti, il numero delle vocazioni e di quanti decidono di prendere i voti sembra essere decisamente migliore e tra tre mesi esatti ci sarà l’ordinazione di due giovani. Si tratta del trentenne Luca Censori, originario di Monsampolo, e del 38enne Matteo Mantenuto, originario di Pescara ma cresciuto sotto le cento torri nel corso degli ultimi anni.

La cerimonia si svolgerà in duomo, alle 18, e sarà presieduta dal vescovo Gianpiero Palmieri (nella foto), il quale in questo periodo è quotidianamente al fianco dei due futuri sacerdoti. Le loro storie sono profondamente diverse, ma accomunate dall’amore verso Dio e dalla volontà di mettere la propria vita nelle mani del Signore. Entrambi, al momento, stanno completando il periodo di formazione. Luca Censori è diacono nella parrocchia di Santa Maria Goretti, nel popoloso quartiere di Piazza Immacolata. Matteo Mantenuto, invece, opera nella parrocchia del Sacro Cuore e dei Santi Pietro e Paolo, a Campo Parignano. Quest’ultimo è laureato in medicina e si è specializzato in neurologia. Mantenuto per diversi anni ha prestato servizio negli ospedali di Chieti e L’Aquila, per poi scoprire la sua vocazione e decidere di prendere i voti per diventare sacerdote.

Anche Censori, in passato, ha avuto delle esperienza lavorative: prima come elettricista, poi come operaio in una nota fabbrica del Piceno. D’un tratto, però, la loro vita è cambiata, nel momento in cui hanno ricevuto una chiamata. Quella chiamata dall’alto, alla quale si può soltanto rispondere ‘presente’.

Matteo Porfiri