I vandali in azione contro i pupazzi di fieno

Vandali in fiera. Non c’è stato solo divertimento e buon cibo a Piattoni, a Castel di Lama, per la fiera del Santissimo Crocifisso, ma anche atti di microcriminalità, che inducono a serie riflessioni e che fanno storcere il naso alle persone. Ancora una volta alcuni vandali hanno preso di mira alcuni pupazzi di fieno realizzati per la fiera e vestiti con costumi creati dalla sarta Giulia Torquati, che realizza gli abiti anche per la Rievocazione storica e la Quintana. Un gesto insopportabile, che viene stigmatizzato da più parti. I soliti ignoti hanno agito approfittando del buio, spente le luci e la musica sono entrati in azione distruggendo i pupazzi. Vigliaccamente hanno preso di mira i fantocci realizzati dagli organizzatori con amore e dedizione. Ad accorgersi del danno sono stati gli organizzatori della fiera che all’indomani hanno fatto la triste scoperta. "Non è il danno in sé che ci preoccupa, non abbiamo neanche denunciato il fatto – dichiarano Andrea Mattei e Simone Talamonti –, ma il gesto. A questi ragazzi lanciamo una sfida, vengano, siamo disposti a coinvolgervi nell’organizzazione, è meglio costruire che distruggere".