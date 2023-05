I venerdì in centro tornano il 30 giugno e il 28 luglio

‘La notte, il circo e la luna. Festival di teatro di strada e circo contemporaneo’: dopo il primo appuntamento andato di scena venerdì sera scorso nell’ambito del progetto ‘I venerdì in centro. Illuminiamo la città’ in concomitanza con l’accensione della nuova illuminazione di piazza del Popolo e del palazzo dell’Arengo, tornerà a giugno e a luglio. Per l’esattezza il 30 giugno e il 28 luglio, con due serate sempre a cura della Compagnia dei Folli. Il progetto gode del sostegno della Regione Marche e dei finanziamenti ottenuti nell’ambito delle attività realizzate dal Comune di Ascoli quale ‘Città identitaria della cultura 2023’. Le serate si svolgeranno nel centro storico e vedranno esibirsi, oltre agli artisti della Compagnia dei Folli, anche altri artisti di strada. Lo scopo è quello di valorizzare il centro storico e di richiamare persone anche in giorni che non siano sabato e domenica.