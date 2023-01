I vent’anni degli On Air

Il nuovo anno, appena cominciato, sarà assolutamente speciale per uno dei gruppi musicali più longevi del territorio. Si tratta della ‘On Air Band’, il gruppo ascolano che festeggia infatti vent’anni di musica live nelle più importanti piazze del centro Italia. Nata nel lontano 2003 dalla passione di un gruppo di amici della parrocchia di Sei Santi Filippo e Giacomo, nel corso degli anni si è affermata prima nel territorio piceno e poi nelle località limitrofe, grazie ad un repertorio unico nel suo genere, capace di dare vita a spettacoli adatti ad ogni tipologia di evento, dalle feste di piazza ai concerti privati. I riconoscimenti arrivati dai professionisti del settore e il calore dimostrato dal pubblico sono soltanto due dei testimoni del successo raggiunto dalla ‘On Air Band’, oggi formata da Cristina Paolini, Marco Di Blasio, Matteo Corvaro, Sebastiano Ricci, Federico Sirocchi e Stefano Alesiani. La band ascolana, dunque, si prepara ad un 2023 ricco di novità ed eventi, feste esclusive e musica live per festeggiare insieme al suo pubblico i primi vent’anni di attività e successi. Nel corso delle prossime settimane verranno già annunciate le prime date, per un’annata che sarà sicuramente da ricordare.

m.p.