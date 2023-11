I viaggi dei disperati in un libro

"Il secolo mobile. Storia dell’immigrazione illegale in Europa" è il titolo del libro di Gabriele Del Grande, che sarà presentato lunedì prossimo, 6 novembre, alle ore 18, nell’Ospitale, paese alto di Grottammare. Reporter e scrittore, Del Grande dialogherà con Alessandro Fulimeni, responsabile dei progetti Sai del Fermano e dell’Ascolano gestiti dalla cooperativa NuovaRicerca.AgenziaRes, promotrice dell’iniziativa. "Cent’anni fa – si legge nella presentazione del volume – non esistevano passaporti, si viaggiava senza permessi né lasciapassare. Oggi, al contrario, il regime dei visti di Schengen vieta di entrare in Europa alla maggior parte dell’umanità: ovvero ai ceti poveri e prevalentemente non bianchi dei paesi a medio e basso reddito di Africa, Asia e Caraibi. È così che negli ultimi trent’anni hanno attraversato il Mediterraneo tre milioni e mezzo di viaggiatori senza visto, mentre i corpi di altri cinquantamila giacciono tuttora sul fondo del mare".