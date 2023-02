I vicini: Giovanni è un buono. Deve essere scattato qualcosa

L’intera comunità di Capodarco ieri si è svegliata incredula. Una giornata di pioggia tipicamente invernale in cui il pensiero di tutti è stato rivolto a quella famiglia, conosciuta e apprezzata e sconvolta da un episodio di violenza così inaudito. Entrambi i figli, davanti alla polizia, hanno raccontato del forte legame affettivo che c’era tra i loro genitori da sempre e di come l’uno si prendesse costantemente cura dell’altro. Lo avevano fatto sempre e lui, Giovanni, continuava a farlo anche adesso che la situazione di salute della moglie si era complicata.

Il quadro che è emerso agli occhi di chi indaga su quella terribile sera è quello di una coppia legatissima e di brave persone. Un quadro confermato anche dai vicini dei coniugi: "Peppa, così la chiamavamo tutti, è stata per tanti anni, insieme al marito, titolare del negozio di ferramenta di Capodarco ed entrambi erano molto conosciuti. Lei, fino a quando ha potuto, è stata sempre attiva nella vita sociale e parrocchiale della nostra frazione".

Una vicina era molto amica dei due coniugi e anche lei parla di una famiglia modello: "Stavano sempre insieme ed erano legatissimi. Lui ogni tanto usciva, ma solo per un’oretta, e andava a farsi una partita a bocce. Per il resto era sempre in casa con lei o a curare l’orto di fronte alla loro abitazione. Non riesco proprio a capire cosa possa essere scattato nella mente di Giovanni, perché, per come lo conosciamo noi, non avrebbe mai fatto del male a nessuno e tantomeno alla moglie Giuseppina".

