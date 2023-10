I vigili urbani in prima linea contro le truffe agli anziani

E’ stato illustrato ieri a Palazzo dei Capitani "Occhio alle truffe", il progetto di prevenzione contro i raggiri ai danni degli anziani, che prevede, tra le altre cose, la divulgazione di locandine e messaggi informativi e visite ai circoli. Nell’ambito di questa iniziativa è stato presentato anche il calendario 2024 che la Polizia Locale e i Servizi sociali del Comune di Ascoli hanno realizzato con l’obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione proprio sul rischio delle truffe. Il calendario, infatti, contiene un vademecum per evitare di finire nelle trappole di malviventi grazie a consigli utili e buone prassi da seguire. Nella sala della Ragione ad illustrare il progetto c’erano in particolare l’assessore Massimiliano Brugni e il vice comandante della Polizia Locale Pierpaolo Piccioni. Oltre alle dieci regole fondamentali, come non aprire la porta agli sconosciuti e chiamare subito le forze dell’ordine in caso di dubbio, vengono illustrati anche alcuni casi ‘a rischio’ piuttosto diffusi: il corriere con un pacco vuoto e il pagamento in contrassegno, l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un familiare, la finta fuga di gas per introdursi nell’appartamento, e così via. Il calendario vuole quindi essere uno strumento utile per aiutare i cittadini, specialmente quelli anziani che sono le vittime più frequenti di queste truffe, rendendoli sempre più consapevoli e attenti, così da evitare brutte sorprese. I casi purtroppo sono tanti e lasciano segni profondi non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto personale.