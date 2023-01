I Vikinghi tornano in mare: bagno a San Benedetto

All’appuntamento con il primo tuffo dell’anno del 2023, nel mare di San Benedetto, organizzato come da decenni dai fondatori dei Vikinghi, Alessandro Di Tullio e Massimo Cicchetti (Mago Giko), c’erano una ventina di persone, tra uomini, donne e anche giovani. Il gruppo, come sempre ospitato dallo stabilimento balneare "Stella Marina" di Giuseppe Ricci, ha eseguito un breve riscaldamento sulla spiaggia e poi la corsa verso il mare, favorita anche da una temperatura accettabile.

Vi erano tanti affezionati, fra cui Gabriele Alessandrini, ormai uno dei più vicini ai fondatori, Bruno Gabrielli, assessore al comune di San Benedetto, Marco Lorenzetti, ex assessore, poi alcuni nuovi arrivi come Mirco Falà, da Giulianova, Massimo Ardissone da Torino e Marco Luciani. "Dedico questo primo bagno a Super Simo, che da anni organizza la befana – ha affermato Alessandro Di Tullio – Purtroppo Simonetta non sta bene in questo periodo e noi, tutti insieme, la aspettiamo e le auguriamo una pronta guarigione". Come sempre sulla spiaggia vi erano tanti curiosi ad assistere al primo bagno. Va ricordato che nel 2021 la tradizione del primo tutto "collettivo" non vi fu causa Covid, ma ognuno lo fece singolarmente o in piccolissimi gruppi in varie zone della riviera, da Porto d’Ascoli a Cupra Marittima. L’anno scorso Di Tullio auspicò la fine della pandemia, che non è proprio terminata, ma almeno sono finiti i lokdown.

Foto Sgattoni

Ma. Ie.