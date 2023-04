I vini Cossignani su Forbes

Nella sezione Wine di Forbes, dedicato alle 100 Eccellenze 2023, spicca un’azienda del Piceno, "Cossignani L.E. Tempo", che produce esclusivamente spumante metodo classico da vitigni autoctoni, a cavallo fra Montefiore e Massignano. L’azienda è condotta dai fratelli Edoardo e Letizia Cossignani che dal 2017 hanno raccolto il testimone del nonno Saturnino, vignaiolo dagli anni ‘40. Si tratta di un importantissimo riconoscimento per un’azienda giovane ma di grande carattere, che si è aggiudicata in pochissimi anni premi prestigiosi e recensioni autorevoli. "Cossignani L.E. Tempo" si è affermata per l’innovazione introdotta dai due giovani imprenditori nella produzione dello Spumante Metodo Classico da vitigni autoctoni: il Blanc de Blancs ottenuto da uve biologiche 100% Pecorino, e il Rosé ottenuto da uve biologiche 100% Sangiovese.