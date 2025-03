I volontari della Cri al lavoro

Si è concluso il Carnevale anche per la Croce Rossa di Ascoli Piceno e come sempre il servizio è stato encomiabile. ‘Quest’anno – ha ammesso la presidente Loredana Borraccini – siamo stati ospitati dal Villaggio Santa Marta, dove le nostre volontarie che si occupano dell’area sociale, si sono recate il Giovedì Grasso per passare un pomeriggio in allegria e fare compagnia agli ospiti della struttura. L’affetto, l’allegria, la solidarietà, gli abbracci, sono stati gli ingredienti giusti per dare il benvenuto al Carnevale, ma la passione dei volontari e di chi dedica la propria vita al servizio dei più fragili, è sempre vincente e premiante. Oltre ai consueti servizi sanitari in ambulanza, anche per il martedì di carnevale siamo intervenuti con equipaggi a piedi, sempre coordinati dalla centrale operativa del 118, in piazza del Popolo e nelle vie centrali. Grazie ai nostri Volontari, forniamo assistenza sanitaria durante le manifestazioni sportive e culturali nonché in momenti di aggregazione sociale, al fine di assicurare la sicurezza dei partecipanti e non gravare sul lavoro ordinario del servizio di emergenza e urgenza 118. L’assistenza viene garantita da squadre di volontari muniti di zaini di Primo Soccorso e DAE che camminano tra la gente e si coordinano con i nostri equipaggi in ambulanza e con la centrale operativa del 118. l nostro impegno non si esaurisce nella risposta alle emergenze - ha concluso la Borraccini - Guardiamo oltre, investendo nel futuro, formando le nuove generazioni, sensibilizzando la popolazione, rafforzando la cooperazione, diffondendo una cultura di solidarietà e non violenza. L’Umanità non è un concetto astratto: prende forma concreta nel sorriso che rivolgiamo alle persone che aiutiamo, nell’energia e nel cuore di chi dona il proprio tempo, nel rapporto di fiducia che si costruisce tra chi aiuta e chi è aiuta. Grazie davvero a tutti".

v. r.