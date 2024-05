I volontari ripuliscono la Riserva Sentina

Una bellissima spiaggia pulita e solo una decina di sacchi di rifiuti sono stati raccolti oltre ad alcune parti di barca che le correnti marine hanno adagiato sulla battigia. Con questo bilancio va in archivio l’edizione 2024 dell’iniziativa Spiagge Pulite di Legambiente. Il segretario del circolo di Legambiente Lu Cucale di San Benedetto Sisto Bruni commenta: "Con grande soddisfazione abbiamo potute rilevare che la spiaggia della Sentina era bellissima e i numerosi volontari che hanno preso parte all’iniziativa. L’attività di sensibilizzazione svolta da Legambiente in questi anni sta dando i suoi frutti, basti pensare che nel ‘92 quando abbiamo organizzato la prima edizione di Spiagge Pulite alla Sentina abbiamo raccolto rifiuti riempiendo un camion intero. Ieri, sono arrivati alla Sentina tantissime famiglie provenienti da tutto il Piceno. Tra loro tantissimi bambini che conoscevano, in molti casi, la Sentina meglio dei loro genitori in quanto l’avevano visitata con la propria scuola. Sono stati soprattutto loro ad accompagnare i genitori stando attenti a rispettare il patrimonio ambientale della zona. Sono stati tutti molto attenti a non disturbare i nidi dei fratini che hanno scelto proprio questo lembo di terra per riprodursi. Tra i partecipanti anche moltissimi giovani del comitato studentesco Robin Hood e studentesse universitarie in scienze ambientali. Per l’iniziativa di ieri abbiamo coinvolto anche Legambiente di Ascoli con i volontari guidati dalla presidente Diana Di Loreto. L’iniziativa Spiagge Pulite l’abbiamo fatta rientrare nel programma del comitato di indirizzo della riserva della Sentina". Legambiente e i suoi circoli da 34 anni coinvolgono migliaia di persone in una mobilitazione collettiva di pulizia di spiagge e arenili.

Vittorio Bellagamba