IC COMUNANZA

Secondo Galileo Galilei Dio si è manifestato in due modi: attraverso le Sacre Scritture e attraverso la Natura, creandola. L’uomo, competitivo con essa, negli ultimi secoli, ha immesso specie chimiche composte di tipo diverso, contaminandola. La sua sete di potere lo ha reso energivoro, dipendente cioè da risorse fortemente dannose per l’ambiente. L’uso di queste fonti, alla base del funzionamento della società odierna, ha avuto ed ha un effetto globale e duraturo sul cambiamento del clima che non conosce frontiere e le conseguenze sono ovunque: ritiro dei ghiacciai, dissesto geo-idrologico, inondazioni, precipitazioni estreme, tropicalizzazione ambientale, desertificazione. A volte si omettono fatti scomodi, ma da essi emerge che non ci si può nascondere dietro obiettivi economici, guerre comprese, ad essi legate, per poi affrontare disastri ambientali conseguenti.

La rivista The Lancet parla spesso di salute planetaria e One health, sostenendo che la tutela dell’ambiente è una responsabilità di tutta l’umanità, nessuno escluso. È la risposta attuale al "lato oscuro" dello sviluppo, del progresso, ed è indice del grado di civiltà, unico mezzo per affrontare le conseguenze dell’assalto incessante e incivile della nostra specie ai sistemi planetari che sostengono la vita. Ma quanti sono disposti a farsene carico? Questa è la vera sfida! Solo la sete di conoscenza rende umani: la storia della Terra è fatta di cambiamenti climatici da sempre, prima dell’antropizzazione. Omero scrisse di come la Natura si ribelli alla mancanza di rispetto per essa da parte dell’uomo: lo Scamandro nell’Iliade si rivoltò ad Achille per averlo contaminato, rendendolo un fiume di sangue. Dalla metà del ‘900 secondo gli scienziati dell’AWG nelle rocce terrestri vi sono radionuclidi provenienti dalla detonazione della prima bomba atomica della storia, e questi, uniti alla gigantesca quantità di calore sprigionata dai combustibili fossili, hanno introdotto la vita sulla Terra in una nuova era geologica: l’Antropocene.

Siamo un piccolo granello di sabbia nell’Universo, così come la Terra lo è rispetto al Sole in cui l’uomo artefice del proprio destino e nuova forza geologica "lavora" come il Sole? Oppure, per dirla con Dante, l’unica era possibile in cui inserire l’idea della vita sulla Terra potremmo chiamarla Teocene? Ove è Amor che move il sole e l’altre stelle?