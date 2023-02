IC DEL TRONTO E VALFLUVIONE

Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa aprirono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia e liberarono i prigionieri che vi erano rimasti: in questo modo il mondo venne a conoscenza di una delle pagine più sanguinose della storia. Per tenere vivo il ricordo di quel lontano giorno, il 27 gennaio di ogni anno si celebra in Italia e in tutto il mondo la Giornata della memoria, con la quale ricordiamo non soltanto i 6 milioni di ebrei uccisi nei campi di concentramento e di sterminio dai nazisti, ma anche la deportazione di tutti coloro che si opposero alla "soluzione finale". Il termine "Shoah" in ebraico significa "catastrofe" e prevede il genocidio pianificato di interi gruppi sociali considerati inferiori – malati mentali, disabili, rom, "asociali", Testimoni di Geova – e, in particolare, l’eliminazione del popolo ebraico. Il nostro istituto quest’anno ha voluto commemorare la Giornata della Memoria attraverso un’iniziativa dal titolo "Memorie: letture, musica ed immagini per ricordare" svoltasi ad Acquasanta Terme il 27 gennaio 2023 e che ha visto coinvolti i ragazzi della scuola Secondaria dell’IC del Tronto e Valfluvione. Tutte le classi dei quattro plessi hanno contribuito ad arricchire questa celebrazione attraverso la condivisione di letture, canti ed elaborati grafico-multimediali creati in classe durante le lezioni nelle settimane precedenti all’evento. Tra i contributi ricordiamo la recitazione a due voci della poesia "Se questo è un uomo" di Primo Levi, preparata dai ragazzi di Acquasanta; lo spettacolo musicale del coro del nostro istituto che ha cantato "Auschwitz" di Francesco Guccini e "Beautiful that way" di Achinoam Nini, Gil Dor e Nicola Piovani, con l’accompagnamento dalle immagini de "La vita è bella"; infine, le classi terze di Roccafluvione e Venarotta hanno presentato in un video gli elaborati grafici ispirati alla Shoah e le loro considerazioni personali, frutto di un’attenta riflessione sul tema dell’Olocausto. L’incontro si è concluso con la visione del film d’animazione "Anna Frank e il diario segreto" del regista Ari Folman. Crediamo sia doveroso continuare a ricordare questo giorno e facciamo nostro in questo senso il messaggio contenuto nella poesia "Shemà (Se questo è un uomo)" di Primo Levi: abbiamo ascoltato ciò che è stato, terremo a mente quanto è accaduto nella speranza che le atrocità commesse non si ripetano mai più. Impareremo con la guida della storia a non perpetrare gli orrori del passato, ad accettare e a comprendere che solo accogliendo e facendo nostra la diversità presente nel mondo riusciremo a diventare persone migliori.