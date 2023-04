IC DEL TRONTO E VALFLUVIONE

Sempre più giovani come noi iniziano ad essere sensibili alle conseguenze dovute ai cambiamenti climatici i cui effetti sono ormai sotto gli occhi di tutti e che non promettono buone prospettive per il nostro futuro. Ormai sappiamo che il riscaldamento globale è causato dalle attività umane che determinano il rilascio eccessivo nell’atmosfera di gas serra che sconvolgono la quantità di energia presente sulla terra e aumentano la temperatura globale. L’ impatto del cambiamento climatico è purtroppo già evidente nella maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi come le alluvioni ma anche con prolungati periodi di siccità causata non solo dalla riduzione delle precipitazioni ma strettamente legata al riscaldamento globale, perché l’aumento della temperatura causa una maggiore evaporazione dell’acqua riducendo sempre di più la portata di fiumi, laghi e sorgenti. La siccità è ormai un problema strutturale, è uno dei prezzi che paghiamo per il cambiamento climatico. Dobbiamo prepararci a una disponibilità idrica annua molto inferiore a quella dell’ultimo ventennio e porre rimedio agli errori del passato evitando gli sprechi e le perdite della rete idrica.

Nel mondo le zone più a rischio siccità sono i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, l’Europa centrale, il sud dell’Africa e le aree del centro America e del Brasile centrale ma anche in Italia assistiamo ad una riduzione della frequenza di piogge ed episodi nevosi e la siccità in molte regioni ha portato in sofferenza le coltivazioni e gli allevamenti. Anche nel nostro territorio piceno i fiumi hanno sempre una portata minore, si ha carenza idrica, dunque siamo costretti a chiudere i serbatoi d’acqua di notte. Purtroppo anche gli eventi sismici del 2016 hanno disperso alcune sorgenti e modificato le falde acquifere sotterranee. Anche se non possiamo risolvere completamente questo problema, che va affrontato seriamente da tutta la politica e da tutte le istituzioni locali e mondiali, possiamo ugualmente provare a ridurne gli effetti e trovare strategie per adattarci a questa situazione negativa con vari metodi, cercando di modificare le nostre abitudini. Essendo la siccità strettamente correlata con il riscaldamento globale nel nostro quotidiano dobbiamo cercare di risparmiare energia in casa (per esempio stendendo i vestiti ad asciugare anziché utilizzare l’asciugatrice), utilizzare trasporti pubblici, andare a piedi o in bici per ridurre l’emissione di CO2. Esistono diverse buone pratiche quotidiane per ridurre l’impatto che la siccità ha sul nostro ambiente: innanzitutto evitando di sprecare l’acqua perché è un bene indispensabile, preferire per esempio la lavastoviglie al posto di lavare i piatti a mano, o utilizzare dei contenitori invece di usare l’acqua corrente. Per quando riguarda l’agricoltura dobbiamo migliorare i sistemi di raccolta dell’acqua piovana che potremmo raccogliere in barili grazie alle grondaie.