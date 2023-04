IC FOLIGNANO-MALTIGNANO

La più grande sfida che l’umanità oggi si trovi ad affrontare è invisibile: si gioca innanzitutto nelle temperature dell’atmosfera e nelle emissioni di anidride carbonica, i cui innalzamenti ad opera dell’uomo negli ultimi 150 anni hanno provocato un surriscaldamento globale dai potenziali effetti catastrofici. Ora il tempo per evitare il peggio stringe e i Paesi di tutto il mondo stanno pianificando strategie per ridurre drasticamente la produzione di gas attraverso obiettivi vincolanti che evitino un aumento fino a 4 gradi entro il 2100. Ecco lo stato dell’arte di questa complessa partita, che coinvolge non solo le persone, ma anche aziende, nazioni, grandi organizzazioni, territori, animali e oceani: in una parola, il futuro dell’ecosistema terrestre. A causa del "climate change", senza un’azione globale intensa e coordinata ma, soprattutto, immediata, il mondo non potrà più evitare il verificarsi di cambiamenti irreversibili.

Nel corso degli ultimi 150 anni la temperatura media è aumentata di quasi 0,8°C a livello globale e di circa 1°C in Europa. Ciascuno degli ultimi tre decenni è stato successivamente il più caldo mai registrato. Almeno dal 1970 circa, sul pianeta Terra la quantità di energia proveniente dal Sole e che entra dall’atmosfera è superiore a quella che ne fuoriesce. Gli impatti del cambiamento climatico sono già osservabili e si prevede che diverranno ancora più evidenti. Inoltre, come dimostrato nelle rilevazioni degli ultimi quarant’anni, gli oceani hanno subito una profonda trasformazione delle loro proprietà. La fusione dei ghiacciai, nel frattempo, sta provocando un innalzamento del livello del mare, mentre eventi estremi sulle aree costiere stanno diventando più intensi. In Europa, nel dettaglio, gli aumenti di temperatura più significativi si registrano nella zona meridionale e nella regione artica. L’effetto serra, un fenomeno naturale, è essenziale per lo sviluppo della vita sulla Terra; al contrario, l’aumento dell’effetto serra, è causato dall’intervento dell’uomo sulla natura, alterando il normale equilibrio termico del pianeta, portando nel corso degli anni a mutamenti importanti dal punto di vista climatico e ambientale.

Gli scienziati affermano che, per fermare il cambiamento climatico, occorre ridurre in misura significativa le emissioni globali di gas a effetto serra. Questo è il motivo per cui i paesi (non tutti purtroppo) hanno concordato di limitare al di sotto dei 2 gradi l’aumento della temperatura superficiale media globale rispetto al periodo preindustriale.