IC SPINETOLI – MONSAMPOLO – ACQUAVIVA

Il cambiamento climatico è un insieme di alterazioni ambientali riconducibili alle attività umane, come ad esempio le emissioni di gas serra a cui consegue l’innalzamento della temperatura globale. Questi cambiamenti ci sono sempre stati, ma quelli a cui stiamo assistendo negli ultimi 150 anni non sono normali perché sono innescati dall’uomo e dalle sue attività. Si chiama effetto serra antropico e si aggiunge a quello naturale. Con la rivoluzione industriale l’uomo ha rovesciato in atmosfera tonnellate di anidride carbonica e altri gas serra portando la quantità di CO2 al doppio rispetto agli ultimi anni. A differenza dei livelli preindustriali la temperatura media del pianeta è aumentata e con la mancanza di interventi potrebbe peggiorare. L’impatto del riscaldamento globale è già evidente, ad esempio, il ghiaccio marino artico è diminuito di molto e il livello del mare si è innalzato, mentre le specie vegetali e animali si spostano in modo imprevedibile da un ecosistema all’altro, creando danni alla biodiversità in tutte le parti del pianeta.

A provocare più danni, però, è il consumo di carbone, petrolio e gas che rappresentano la maggior parte delle emissioni di gas serra. Per risolvere questo problema sarebbe ideale utilizzare mezzi di trasporto sostenibili come auto ecologiche, mezzi pubblici, biciclette e car sharing, preferendo quanto possibile il treno all’aereo; ridurre i propri rifiuti, eliminando il più possibile gli imballaggi, riutilizzandoli e riciclando nel modo più corretto i materiali utilizzati. Tra le principali e negative conseguenze di tutto questo c’è il fenomeno della migrazione di molte persone, che non riescono più a vivere in certe condizioni - per la siccità o per continue alluvioni - e, quindi, sono costrette ad allontanarsi per trovare condizioni migliori.

Mancanza di risorse e di sistemi di protezione sociale caratterizzano le migrazioni climatiche di persone che restano colpite da un vuoto di politiche a livello nazionale e internazionale. Eppure, esse sono già in atto: l’alterazione delle precipitazioni, l’aumento delle temperature e altri eventi ambientali estremi rendono le condizioni di vita delle popolazioni sempre più precarie, costringendole a spostarsi. Dall’Africa sub-sahariana, dalle zone aride del Sud America o del sud est asiatico il numero di cittadini partiti per sfuggire alle conseguenze dei cambiamenti climatici è aumentato di anno in anno e questo fenomeno appare sempre più minaccioso e inarrestabile.