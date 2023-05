Salva l’amico che ha un ictus mentre parla al telefono

Ascoli, 8 maggio 2023 – Soccorso da ultimo minuto ad Acquaviva Picena dove D. G. di 60 anni, residente in piazza della Libertà, in pieno centro storico, è stato colto da un probabile ictus mentre si trovava in casa.

A salvargli la vita è stato un amico che, avendolo al telefono, si è accorto che, pur dicendo cose sensate, faticava ad articolare le parole.

L’uomo ha chiuso la telefonata ed ha chiamato i carabinieri.

I militari dell’arma del nucleo operativo radio mobile non hanno perso tempo, si sono recati sul posto con l’ausilio dei vigili del fuoco di San Benedetto, che hanno creato un punto d’accesso nell’alloggio dell’uomo ed hanno trovato il paziente a terra nella sua stanza da letto.

I sanitari della Potes-118, che erano stati già avvertiti, hanno subito trasferito il sessantenne al Pronto Soccorso dell’ospedale di San Benedetto affidandolo poi al reparto di Neurologia.

Un soccorso molto articolato che ha visto in campo carabinieri, vigili del fuoco e sanitari, servito a salvare una vita proprio quando la situazione si stava facendo particolarmente critica.