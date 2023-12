Voce ai Piceni nel mondo, le idee per le Cento torri

Ascoli, 24 dicembre 2023 – Se ognuno dei tanti giovani presenti ieri in Pinacoteca sarà messo in grado di fare qualcosa il futuro di Ascoli è garantito. Un colpo d’occhio decisamente ben augurante, compresi i contenuti, i suggerimenti, le sollecitazioni che sono giunte da chi ha preso la parola durante l’evento ’Piceni nel mondo’: studenti universitari, manager, artisti, insegnanti, etc. Un esercito di giovani di varie estrazioni culturali e professionali che ha risposto "presente" all’invito del sindaco di Ascoli Marco Fioravanti partecipando all’iniziativa.

L’incontro in Pinacoteca

Ma l’interesse manifestato in maniera tangibile ed entusiasta è anche una responsabilità per il primo cittadino, per il mondo politico ed economico del territorio: tutti chiamati ora a non deludere chi è pronto a dare una mano. Molti erano presenti nella sala della Vittoria della Pinacoteca civica a Palazzo Arengo e altri si sono collegati dalle sedi all’estero dove studiano o lavorano.

Lo scopo è creare una rete di idee e progettualità per far sì che gli ascolani impegnati all’estero possano contribuire alla crescita di Ascoli che secondo gli sindaco Fioravanti deve viaggiare su tre binari: cultura, ambiente, digitale.

Il dibattito è stato ampio con una richiesta che ha sostanzialmente accomunato tutti i giovani che hanno preso la parola: migliorare innanzitutto le infrastrutture per far sì che sia più agevole arrivare nel Piceno o spostarsi, visto che attualmente la situazione dei trasporti ferroviari è molto precaria, con tempi lunghissimi, già semplicemente per rientrare da Roma in treno.

"Avete ragione – ha risposto Fioravanti – di questo stiamo parlando proprio in questi giorni con Rfi rilanciando il progetto della ferrovia dei due mari; ma migliorare questa situazione è un obiettivo che non può essere a breve termine" ha detto il sindaco focalizzando l’attenzione sullo sviluppo a cui è affidato il recupero dell’area ex Carbon a ridosso del centro storico. Da un ingegnere ascolano in collegamento è arrivata una tirata d’orecchie all’imprenditoria ascolana.

"Abbiamo provato con mia moglie a tornare ad Ascoli ma lei, ingegnere elettronico, si è scontrata con la difficoltà ad accettare donne. Io invece – ha aggiunto – non ho potuto accettare metodologie che volevano impormi e che non condivido. Un altro problema sta nel fatto che l’imprenditoria ascolana è sempre distante dall’Istao ed è un peccato".