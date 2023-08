’Idillio verde’ La fragranza by Sorcinelli

Dopo mesi di lavoro e ricerca sulle note olfattive, ‘Idillio verde by Filippo Sorcinelli’, la fragranza creata dal noto artista per la pinacoteca, è diventato realtà. Il profumo sarà presentato nel corso di una serata speciale nella struttura museale, alla presenza di Sorcinelli, di Stefano Papetti e dei ‘Solisti della Marca’, un ottetto vocale. L’appuntamento (ad ingresso libero) è per giovedì 10 agosto, alle 21.30. La fragranza per ambienti è ispirata all’opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo, ‘Passeggiata amorosa’ (1901–1902): la scena idillica ha fornito a Filippo Sorcinelli lo spunto per la creazione di un’essenza in cui predominano le note della menta e dell’incenso. ‘Idillio verde’, attraverso le sue suggestioni olfattive di labdano, pepe nero, menta, gelsomino, rosmarino e anice, accompagnerà i visitatori nella loro esperienza di visita della pinacoteca e sarà in vendita nel bookshop in piazza Arringo.