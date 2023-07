Idratarsi anche quando non c’è lo stimolo

Tra i più insidiosi effetti del caldo estremo, soprattutto se le ondate di calore sono particolarmente lunghe come è accaduto per le settimane centrali del mese di luglio, c’è quello della disidratazione. Se in generale si ha bisogno di bere molta acqua – almeno 1,5 litri al giorno –, per gli anziani il problema è che con l’età cala lo stimolo della sete e ci si può dimenticare di assumere liquidi. Questo può portare gravi conseguenze per l’organismo, è quindi fondamentale idratarsi anche se non se ne sente la necessità.

Capitolo a parte quello degli sportivi, ai quali si sconsiglia fortemente l’attività fisica nelle ore centrali della giornata, altrimenti si trarrà ben poco del grande giovamento che porta lo sport allo stato fisico.