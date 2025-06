"Idratarsi è fondamentale". Mariani: come mangiare

"Bere molto acqua: in poca quantità ma spesso. Privilegiare la verdura nei pasti. E spezzare la giornata con degli spuntini a base di frutta". Sono questi i consigli principali, per contrastare il caldo di questo periodo, da parte del dottor Mauro Mario Mariani, medico specialista in angiologia ed esperto in nutrizione, da tutti definito simpaticamente ‘mangiologo’.

Dottore, qual è la parola chiave per difendersi da temperature così elevate? "Idratazione. E’ questa la parola da tenere come punto di riferimento. Il gol più bello che possiamo fare è alimentarci idratandoci. Bisogna far arrivare al nostro organismo minerali e vitamine, mantenendo un costante equilibrio nell’alimentazione. Fondamentale mangiare verdure, mentre la frutta va consumata spesso, ma poca e lontano dai pasti. Almeno la metà di ogni piatto deve essere caratterizzata dai colori di stagione: pomodori, zucchine e prodotti della terra".

Quindi niente primi e niente carne? "Risposta sbagliata. Non ho detto questo. Non si può mangiare solo verdure. Occorre anche una parte di carboidrati e proteine. Uno spaghetto con le vongole, ad esempio, soprattutto se siamo in spiaggia, va benissimo. E’ un pasto poco calorico e molto nutriente. Soprattutto se condito con olio extravergine di oliva. Oppure, ben venga anche la sogliola con le patate. Tra le proteine, quelle più ‘amiche’ sono quelle vegetali come fagioli, lenticchie e ceci. Magari, accanto, ci mettiamo due crostini. Va bene anche il riso basmati. Insomma, ciò che conta è che nel piatto ci sia sempre equilibrio".

Per intenderci, ci fa un esempio di pranzo ideale? "Un po’ di verdura cruda per partire. Poi spaghetti con le vongole. E, per concludere, verdura al vapore, come un piatto di fagiolini".

Ci sono invece cibi assolutamente da evitare? "Certo. La carne rossa, per dire, si fa fatica a gestirla, soprattutto con questo caldo. Da evitare anche formaggi e salumi, che sono troppo ricchi di sale e la nostra termoregolazione va in difficoltà. Anche l’alcol, attenzione, va bandito. Specialmente nelle ore più bollenti. Capisco che dà sollievo bere un bicchiere di birra quando fa molto caldo, ma questo crea ulteriori vasi di dilatazione".

Su cocktail e bibite gassate, invece, cosa ci dice? "I cocktail fanno malissimo. Le bibite gassate idem: basti pensare che una lattina equivale a nove cucchiaini di zucchero. Bisogna fare attenzione anche alle bevande energetiche, che sono pericolose per i più piccoli: nei giorni scorsi alcuni quindicenni sono finiti al pronto soccorso per averne abusato".

